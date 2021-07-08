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تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:05 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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يترقب عشاق بطولة يورو 2020 نهائي البطولة بين منتخب إنجلترا ومنتخب إيطاليا والمقرر إقامته يوم الأحد 11 يوليو 2021 على ملعب ويمبلي 2020 في إنجلترا.
وشارك في هذه النسخة 24 منتخبا تم توزيعهم على 6 مجموعات، كل مجموعة بها 4 منتخبات يصعد صاحبي المركز الأول والثاني إلى دور الستة عشر ثم يلحق بأصحاب الصدارة والوصافة أفضل 4 منتخبات حققوا المركز الثالث ثم تتنافس هذه المنتخبات الستة عشر بخروج المغلوب من البطولة حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

حجز منتخب إيطاليا مكان في نهائي البطولة بعد أن حقق فوزا صعبا على منتخب إسبانيا بعد مباراة ماراثونية امتدت لركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي في لندن عاصمة إنجلترا الذي يحتضن المباراة النهائية يوم الأحد المقبل 11 يوليو الحالي في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وستقوم 13 قناة ببث نهائي البطولة عبر الأقمار الترددات التالية: 
 
1 -M6 HD Switzerland : Eutelsat 9°E – 12034 V 27500_FTA-HD

2 -ZDF Germany: Astra 19.2°E – 11954 H 27500 SD
أو
Astra 19.2°E – 11361 V 22000 HD

3 -BETFRED TV (TTV) – CISCO 4: Astra 4.8°E -12418 H 27500_PowerVu

4- Rai Uno HD Italia: Eutelsat 5°W -11675 H 30000
أو

Eutelsat 5°W -11179 V 30000

5 -TVE LA 1 HD Espana : Hispasat 30°W- 11300 H 30000
أو
Hispasat 30°W- 11220 H 30000

6 -Cuatro HD Espana :Hispasat 30°W- 12548 H 29600
أو
Hispasat 30°W- 12668 V 30000

7 -Telecinco HD Espana : Hispasat 30°W- 12548 H 29600
أو
Hispasat 30°W- 12668 V 30000

8 -CBC Sport HD Azerbaycan : AzerSpace 46°E – 11134 H 27500_Biss

9 -IRIB Varzesh Iran :Badr 26°E -11881 H 27500_Biss
أو
Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss

10 -IRIB TV3 HD Iran : Badr 26°E -11881 H 27500_Biss
أو
Intelsat 62°E -11555 V 30000_Biss

11 -TV Varzish HD Tajikistan :NSS 57°E – 11565 H 10740_Biss



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