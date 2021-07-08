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ديانا حداد ونيكول سابا وأحلام.. نجمات الفن تطمئن الجمهور على حريق "دبي"

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:19 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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تفاعل نجوم الفن مع خبر الحريق الذي حدث في دبي منذ ساعات بدولة الإمارات، وقاموا بالتعليق علي الخبر وجاءات التعليقات كالتالي: 
 
ديانا حداد
حيث علقت الفنانة ديانا حداد قائلة :"قاعدة بالبيت فجأة سمعت صوت وهزة قوية، الحمدلله ما في أي إصابات بشرية في انفجار سفينة جبل علي الله يحفظ بلادنا ‎الإمارات من كل شر وسوء”.

نيكول سابا

كما علقت الفنانة نيكول سابا قائلة:" الله يحفظ دولة الإمارات ويحمي شعبها وإن شاء الله ما بتشوفو شرّ". 

أحلام الشامسي

وعلقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي قائلة :"في حفظ الرحمن يا بلادي انفجار  جبل علي  اللهم إنا نستودعك دبي"  

حدث هذا الحريق في مدينة دبي منذ ساعات قليلة نتيجة إنفجار إحدى الحاويات علي  متن سفينة في ميناء جبل علي.

وانتشرت خلال الساعات الماضية فيديوهات، عبر موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر"، لتطمئن الناس بعد  الحريق الذي حدث في مدينة دبي قبل ساعات.

وكانت أبرز التعليقات، "‏الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي".

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