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نجم الدوري الإنجليزي على رادار ريال مدريد

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:41 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستهدف المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب عدم قناعته بالثنائي لوكا يوفيتش وماريانو دياز.



وذكرت تقارير صحفية المهاجم البرازيلي ريتشارليسون نجم إيفرتون والذي سبق ومدربه المدير الفني الإيطالي  في تجربته الماضية مع نادي إيفرتون وتألق تحت قيادته على مدار الموسم الماضي، يأتي على رأس المرشحين للانضمام للنادي الملكي. 

وتواصل أنشيلوتي بالفعل مع ريتشارلسون في الأيام الماضية بعد توليه قيادة ريال مدريد، وأبدى له رغبته في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل المهاجم البرازيلي.


ريتشارلسون يرحب بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد، وحدد إيفرتون سعر المهاجم البرازيلي بقيمة 50 مليون يورو للموافقة على رحيله الصيف الحالي، وهو ما لن يستطع ريال مدريد دفعه إلا في حال باع لاعبيه الزائدين عن الحاجة الفنية.

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