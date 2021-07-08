"الداخلية" تكشف حقيقة فيديو لتضرر أحد الأشخاص من تعدي شخصين على والده في كفر الشيخ

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، نفت فيه صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من قيام شخصان بالتعدي على والده والتسبب فى وفاته.





وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بإحدى قرى مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ بين طرف أول: (أحد الأشخاص - مقيم بذات القرية "مصاب بحروق متفرقة بالجسم")، طرف ثان: (أحد الأشخاص، وشقيقه "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بذات القرية)، وذلك إثر خلافات مالية بين الطرف الثاني ونجل الطرف الأول قام على إثرها الطرف الثاني بالتوجه إلى منزل نجل الطرف الأول، وتبيّن عدم تواجد نجل الطرف الأول فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها الطرف الثاني بإلقاء مادة سريعة الاشتعال "بنزين" على الطرف الأول وإشعال النيران به مما أحدث إصابته التى أودت بحياته.





وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط مرتكبي الواقعة وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.



