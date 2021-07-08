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مشوار البرازيل في كوبا أمريكا حتي التأهل للمباراة النهائية
الخميس 08/يوليو/2021 - 06:06 ص
أمل الحلفاوي
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وصلت بطولة كوبا أمريكا إلى المحطة الأخيرة حيث تحددت ملامح طرفي المواجهة النهائية تلك التي يخوضها المنتخب البرازيلي حامل اللقب وصاحب الأرض والجمهور ونظيره المنتخب الأرجنتيني.
وفي السطور التالية يُسلط معكم موقع " الفجر الرياضي " الضوء على مشوار البرازيل في كوبا أمريكا حتى التأهل للمباراة النهائية:
البداية كانت بالفوز على المنتخب الفنزويلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بثلاثية نظيفة قبل أن يكتسح رفقاء نيمار في الجولة الثانية منتخب بيرو برباعية مقابل لا شيء.
وفي الجولة الثالثة واصلت كتيبة تيتي تألقها بالفوز على منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف وفي الجولة الرابعة والأخيرة تعادل الفريق أمام الإكوادور بهدف لكلًا منهما.
وفي الدور ربع النهائي تمكن منتخب السيليساو من الفوز على منتخب تشيلي بهدف نظيف قبل أن يكرر نفس النتيجة على بيرو في الدور نصف النهائي ليواجه في المباراة الختامية رفقاء ليونيل ميسي.
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