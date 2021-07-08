شوقي غريب يستقر على تشكيل الفراعنة في أوليمبياد طوكيو









استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي على تشكيل فريقه المناسب خلال المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021.





ومن المتوقع أن يتكون التشكيل المختار على النحو التالي :





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح





خط الوسط : أكرم توفيق - إمام عاشور





أمامهم : طاهر محمد - رمضان صبحي



