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شوقي غريب يستقر على تشكيل الفراعنة في أوليمبياد طوكيو

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:07 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي على تشكيل فريقه المناسب خلال المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021.

ومن المتوقع أن يتكون التشكيل المختار على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح

خط الوسط : أكرم توفيق - إمام عاشور

أمامهم : طاهر محمد - رمضان صبحي

الهجوم : أحمد ياسر ريان

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