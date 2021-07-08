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شوقي غريب يستقر على تشكيل الفراعنة في أوليمبياد طوكيو
الخميس 08/يوليو/2021 - 06:07 ص
محمد زويد
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي على تشكيل فريقه المناسب خلال المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021.
ومن المتوقع أن يتكون التشكيل المختار على النحو التالي :
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح
خط الوسط : أكرم توفيق - إمام عاشور
أمامهم : طاهر محمد - رمضان صبحي
الهجوم : أحمد ياسر ريان
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