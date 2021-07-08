"بتهزري" لرامي صبري تقترب من النصف مليون في أقل من 24 ساعة

أقتربت أغنية "أنتي بتهزري" للفنان رامي صبري من النصف مليون مشاهدة علي منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" وذلك قبل أن يمر24 ساعة من طرحها.









أغنية "أنتي بتهزري" من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع جلال الحمداوى.





يذكر أن الفنان رامي صبري احتفل مؤخرا بتخطى أغنية "أهد الدنيا" 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



