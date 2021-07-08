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"بتهزري" لرامي صبري تقترب من النصف مليون في أقل من 24 ساعة

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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أقتربت أغنية "أنتي بتهزري" للفنان رامي صبري من النصف مليون مشاهدة علي منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" وذلك قبل أن يمر24 ساعة من طرحها.


أغنية "أنتي بتهزري"  من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع جلال الحمداوى.

يذكر أن الفنان رامي صبري احتفل مؤخرا بتخطى أغنية "أهد الدنيا" 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعلق الفنان رامي صبري قائلا ::"أغنية "أهد الدنيا" تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب،شكرًا لكل جمهوري في العالم".

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