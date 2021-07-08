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تشكيل البرازيل المتوقع ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021
الخميس 08/يوليو/2021 - 06:31 ص
أمل الحلفاوي
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يخوض المنتخب البرازيلي نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي تقام على أرضه خلال الشهر الجاري ضد نظيره الأرجنتيني في محاولة لحصد اللقب، بعدما حققه في النسخة الأخيرة.
ومن المُنتظر أن يدخل تيتي تلك المواجهة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: لودي، دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس
خط الوسط: فريد، كاسيميرو، باكيتا
خط الهجوم: ريتشارليسون، نيمار، إيفرتون
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري، عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.
يُذكر أن المنتخب البرازيلي تمكن من الوصول إلى المباراة النهائية بفضل فوزه على منتخب بيرو بهدف واحد مقابل لا شيء سجله لوكاس باكيتا.
في الوقت الذي عبر فيه المنتخب الأرجنتيني عقبة منتخب كولومبيا بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما.
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