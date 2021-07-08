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الكشف عن تطورات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي
الخميس 08/يوليو/2021 - 06:33 ص
محمد سامي
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أقترب المحترف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد علي معلول في صيف 2022، أي بنهاية الموسم المقبل، وترغب إدارة النادي الأهلي في تمديد عقده، لأنه عنصر أساسي في تشكيلة الشياطين الحمر.
وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، ان الإعلان الرسمي عن تجديد عقد معلول مع النادي، سيكون بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز يوم السبت الموافق 17 يوليو الحالي، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي الشامبيونزليج الإفريقي.
ونفي المصدر ان معلول اشترط الحصول على مليون و700 ألف دولار من الأهلي، من أجل ان يوافق على تجديد عقده مع الأحمر، وان هناك اتفاق شفهي بين اللاعب وإدارة النادي.
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