أصالة تحيي حفلًا في أبوظبي ثالث أيام عيد الأضحى

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، في مدينة أبوظبي بالإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





ظهرت الفنانة أصالة نصري مؤخرا بنيولوك جديد، وفاجئت جمهورها بعد أن انتشرت صورها عند مصفف الشعر اللبناني وسيم ستيف.





وقامت أصالة بقص شعرها علي الموضة حيث اختارت قصة البيكسي الأكثر رواجاً هذا العام، والتي منحتها مظهرا جريئا وانثوي.





يذكر أن أخر أعمال الفنانة أصالة نصري أغنية "بنحبك" إهداءا إلى أهل مصر، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.