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جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021
الخميس 08/يوليو/2021 - 06:59 ص
محمد سامي
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يبدأ منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم طريقة في أولمبياد طوكيو 2021، يوم 22 يوليو الحالي، حيث يقع في المجموعة الثالثة، بجانب كلًا من الأرجنتين وإسبانيا، وإستراليا.
مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو 2020 كرة القدم
المباراة الأولى: مصر وإسبانيا - 22 يوليو - 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
المباراة الثانية: مصر والأرجنتين - 25 يوليو - 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
المباراة الثالثة: مصر وأستراليا - 28 يوليو - 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة، 2:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وتضم الأربع مجموعات 16 منتخبًا، المشاركين في الأولمبياد، ويقع في كل مجموعة 4 منتخبات، حسب القرعة التي أجريت في شهر أبريل الماضي:
المجموعة الأولى: فرنسا، المكسيك، اليابان، جنوب أفريقيا.
المجموعة الثانية: نيوزيلندا، رومانيا، كوريا الجنوبية، هندوراس.
المجموعة الثالثة: الأرجنتين، إسبانيا، مصر، أستراليا.
المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.
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