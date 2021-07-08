Advertisements

تشكيل إنجلترا المنتظر ضد إيطاليا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements






استقر جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزى، على التشكيل الأساسى الذى يخوض المباراة النهائية من بطولة اليورو 2020 أمام نظيره إيطاليا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة، مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 من الشهر الجاري، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية "لندن".


ومن المتوقع أن يتكون التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد


خط الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير

خط الوسط: فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو، تريبير

خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ساكا

أخبار تهمك

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ ساعة و نصف

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الدوري الإنجليزي على رادار ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 11 ساعة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| 26 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 ص

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل