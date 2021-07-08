تشكيل إنجلترا المنتظر ضد إيطاليا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

























استقر جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزى، على التشكيل الأساسى الذى يخوض المباراة النهائية من بطولة اليورو 2020 أمام نظيره إيطاليا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة، مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 من الشهر الجاري، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية "لندن".









ومن المتوقع أن يتكون التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: جوردان بيكفورد









خط الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير





خط الوسط: فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو، تريبير



