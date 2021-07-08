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تيم حسن يوجه هذه الرسالة لمنى واصف (تفاصيل)

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:01 ص
تيم حسن
تيم حسن
الفجر الفني
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كشف الفنان تيم حسن عن تفاصيل خاصة بالفنانة القديرة منى واصف خلال التكريم الأخير لها من إذاعة شام أف إم.

وشارك تيم حسن بمداخلة في تكريم الفنانة منى واصف والتي شاركته أجزاء مسلسل الهيبة قائلاً: "تكريم قامة فنية مثل منى واصف شيء بديهي، هو واجب علينا أمام الملايين بسبب أدوارها وعطائها الرائع والمستمر ".

وعن تفاصيل علاقته بالفنانة منى واصف، أوضح تيم حسن أنها شخصية جديرة بالاهتمام بالنسبة له، معلقاً:

"دائماً ما كانت شخصية ملفتة بالنسبة لي وهي مازالت تقرأ وتوسع مداركها وتهتم بصحتها وممارسة الرياضة وبالتحديد "السباحة".


وتحدث تيم حسن عن تفاصيل الكواليس التي جمعته بالفنانة منى واصف أثناء مسلسل الهيبة، قائلاً: "يلي بيشوفا بيفكر إنو ماعندا شي بالدنيا غير هالسطور يلي رايحة تمثلهن، ولا مرة غفلت عن موقع شخصيتها بالمشهد أثناء التصوير، أو أي نقاش بيصير مع مخرج أو ممثلين، وتحيط بكل العمل ومسار دورها، ما ينتج عنه نقاشات مثرية".

ووصف تيم حسن، منى واصف بأنها إنسانة محبة ومرحة ومتعاونة، مؤكداً أنها ترفض تناول الطعام أثناء التصوير من شدة التركيز قائلاً: "منى لا تتناول الطعام إذا كان لديها يوم تصوير هام ومشاهد رئيسية".

ووجه تيم حسن رسالة إلى منى واصف قائلاً:"كلنا بالهيبة ناطرينك بالجزء الأخير ومشتاقين تنورينا".

وداعب تيم حسن مني واصف طالباً منها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"انستقرام" للتواصل مع محبيها معلقاً:" اطلعي هيك وحركي شفايفك على الأغاني".


وفي الوقت نفسه أعلن المنتج صادق الصباح انطلاق التصوير عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وكتب :"بعونه تعالى انطلق اليوم تصوير مسلسل الهيبة بجزئه الخامس والأخير تحت عنوان الهيبة جبل أرحب بجميع أبطال العمل وبنجمنا العربي تيم حسن وأتمنى للجميع التوفيق بقيادة المخرج سامر البرقاوي".

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