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خبير: هناك طريقة طبيعية لتحديد جنس المولود قبل الحمل

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:16 ص
رياض عيد
رياض عيد
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كشف رياض عيد، المختص في تحديد جنس المولود، عن برنامج لتحديد جنس المولود قبل الحمل والذي قال عنه، إنه برنامج طبيعي 100% وهو أنجح برنامج لتحديد جنس المولود قبل الحمل بنسبة نجاح 95%.

وقال في تصريحات تليفزيونية إن برنامج تحديد جنس المولود قبل الحمل يعمل عن طريق تحديد الأوقات المفضلة للجماع بين الزوجين للحصول على نوع المولود المرغوب به، بحيث يوجد في الشهر أيام مناسبة للجماع لتكون نتيجة الحمل أنثى وأيام أخرى تكون نتيجة الحمل ذكر، وهذا يختلف من سيدة إلى أخرى.

وأوضح عيد أن العمليات الجراحية لتحديد جنس المولود تعرض الأم أو الطفل لأعراض جانبية كثيرة، بالإضافة إلى تدخلات مضرة في النظام الغذائي وهذا مختلف تمامًا عن برنامج رياض عيد لأن أمانك وأمان طفلك أهم من كل شيء، حيث ان برنامج تحديد جنس المولود بدون تدخل جراحي ونسبة آمان 100%، اما عن التكلفة فقال عيد ان تكلفة البرنامج معقولة جدًا مقارنة مع التدخلات الطبية الأخرى والتي تصل إلى مبالغ باهظة ونسبة نجاحها قليلة جدا.

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