خبير: هناك طريقة طبيعية لتحديد جنس المولود قبل الحمل

كشف رياض عيد، المختص في تحديد جنس المولود، عن برنامج لتحديد جنس المولود قبل الحمل والذي قال عنه، إنه برنامج طبيعي 100% وهو أنجح برنامج لتحديد جنس المولود قبل الحمل بنسبة نجاح 95%.





وقال في تصريحات تليفزيونية إن برنامج تحديد جنس المولود قبل الحمل يعمل عن طريق تحديد الأوقات المفضلة للجماع بين الزوجين للحصول على نوع المولود المرغوب به، بحيث يوجد في الشهر أيام مناسبة للجماع لتكون نتيجة الحمل أنثى وأيام أخرى تكون نتيجة الحمل ذكر، وهذا يختلف من سيدة إلى أخرى.



