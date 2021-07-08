فتاة مصرية تعلن زواجها من كلب "بولدوج" (صور)

أعلنت البلوجر المصرية هبة مبروك، عن زواجها من "كلب"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ويعد الأمر من أغرب تقاليع الزواج على السوشيال ميديا.









ونشرت هبة صورتها بفستان الفرح برفقة الكلب وظهر الأخير يحمل ورقة مكتوب عليها "حفل زفاف" وعلقت قائلة: ضل كلب ولا ضل ….. كملوا انتوا بقى".





وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى عليها هجومًا شرسًا قائلين: "ده مقامك يعني انتي بتهينى نفسك قبل ماتهيني جوزك عيب اوي الي بتعمليه ده، انتي مهزقه علي فكرة، اعملى حساب للعيش والملح ومسيرك هترجعي لجوزك وبلاش القرف ده وكمان انتى عندك ابن لما يكبر ويشوف كده هيعمل ايه ولا هيقول ايه".





يأتى ذلك بعد نشوب خلافات مع زوجها عبد الرحمن مبروك وتدهورت العلاقة بينهما بشكل كبير ويبدو أنها وصلت إلى طريق مسدود.



