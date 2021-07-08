تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لضم المهاجم السفاح









تحدثت تقارير صحفية مغربية مساء اليوم الأربعاء عن تطور جديد بشأن مفاوضات مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد مع المهاجم الكونغولي بن مالانجو لاعب الرجاء المغربي.





مفاوضات الزمالك لضم بن مالانجو لاعب الرجاء





وأوضحت التقارير أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب تواصلوا مع الكونغولي بن مالانجو، مهاجم نادي الرجاء المغربي، للانتقال لصفوف القلعة البيضاء في الموسم الجديد.





من جانبه ذكرت صحيفة المنتخب المغربي، أن مسؤولي الزمالك استفسروا عن طلبات نادي الرجاء من أجل التعاقد مع بن مالانجو خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



