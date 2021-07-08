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جوارديولا يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن ناديه قد لا يتعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل سيرجيو أجويرو، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب الأسعار الباهظة المطلوبة.

وذكرت تقارير بريطانية أن سيتي يرغب في ضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير أو إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند، بعدما رحل أجويرو عن بطل الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم وانضم لبرشلونة.

وتقدر قيمة كين بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (137.99 مليون دولار)، بينما يساوي هالاند 150 مليون جنيه إسترليني.

وقال جوارديولا لمحطة (Tv3) التلفزيونية في كتالونيا "، لن نضم أي مهاجم جديد. هذا مستحيل ولا نستطيع أن نتحمل ذلك".

وأضاف "كل الأندية تعاني ماليا ونحن لسنا استثناء. لدينا جابرييل (جيسوس) وفيران (توريس) الذي كان رائعا في هذا المركز".

وتابع "لدينا مجموعة من الشبان في الأكاديمية، ولعبنا كثيرا بمهاجم وهمي. هناك فرصة لعدم التعاقد مع مهاجم قبل الموسم الجديد".

وسيبدأ سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام توتنهام في 15 أغسطس.

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