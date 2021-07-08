"شعرها أصفر بعد اللقاح".. هالة صدقى مازحة سميرة سعيد (فيديو)

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو للفنانة سميرة سعيد أثناء تلقيها لقاح الكورونا.





وعلقت قائلة :"حبيبتي سميرة سعيد وهي بتاخد التطعيم، بعدها شعرها أصفر، تصويري وإخراجي" .









وتستعد الفنانة سميرة سعيد لطرخ أغنيتها الجديدة بعنوان "مون شيري" ، هي أغنية أجوائها من السبعينات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهى من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هانى.