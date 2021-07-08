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"شعرها أصفر بعد اللقاح".. هالة صدقى مازحة سميرة سعيد (فيديو)

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:40 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو للفنانة سميرة سعيد أثناء تلقيها لقاح الكورونا.

وعلقت قائلة :"حبيبتي سميرة سعيد وهي بتاخد التطعيم، بعدها شعرها أصفر، تصويري وإخراجي" .


وتستعد الفنانة سميرة سعيد لطرخ أغنيتها الجديدة بعنوان "مون شيري" ، هي أغنية  أجوائها من السبعينات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهى من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هانى.

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