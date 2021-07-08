استجابة لـ"الفجر".. محافظ البحر الأحمر يوجه بإزالة سوق الباعة الجائلين بالغردقة

رصدت بوابة الفجر الإخبارية في عدة موضوعات الحالة المتدنية التي وصل إليها سوق الباعة الجائلين بالغردقة، بعدما هجره التجار، وبعد نشر عدة موضوعات وطرح المشكلة على اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر منذ أيام وعد بإزالته فورًا.





وتفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أمس الأربعاء، سوق الباعة الجائلين بمدينة الغردقة، حيث أصدر تعليماته لرئيس المدينة بإزالة فورية لجميع المحلات بالسوق، وبالتالي إسقاط كافة المديونات على أصحاب تلك المحلات.





كما كلف المحافظ رئيس المدينة بتقديم العديد من المقترحات لاستغلال المكان بعد إزالته، مع تمهيد الأرض الفضاء أمام السوق ودراسة استغلالها ضمن المقترحات.





وفي ذات السياق أكد المحافظ أنه لن يسمح مطلقًا بمثل هذه الأماكن العشوائية على أرض المحافظة الساحلية.





رافق المحافظ خلال تفقده للسوق العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء ايهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة.





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