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45892 إصابة و817 وفاة جديدة بفيروس كورونافي الهند
الخميس 08/يوليو/2021 - 08:07 ص
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الخميس، 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.71 مليون.
وأعلنت
السلطات الصحية الهندية، تسجيل 817 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19
إلى 405028 منذ بدء الجائحة.
وأشارات الصحة
الهندية، إلى اقتراب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من حاجز 31 مليونا مع تسجيل الحالات
الجديدة.
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