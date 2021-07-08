45892 إصابة و817 وفاة جديدة بفيروس كورونافي الهند

سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الخميس، 45892 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.71 مليون.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، تسجيل 817 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 405028 منذ بدء الجائحة.

وأشارات الصحة الهندية، إلى اقتراب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من حاجز 31 مليونا مع تسجيل الحالات الجديدة.