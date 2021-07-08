Advertisements

عاجل.. وزير الخارجية: مصر ستؤيد مشروع القرار التونسي حول السد الإثيوبي

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسي حول أزمة السد الإثيوبي خلال جلسة مجلس الأمن وتعتقد أنه متوازن.

وأضاف "شكري"، في حوار له مع أسوشيتدبرس، أن رئيس الاتحاد الأفريقي يمكن أن يتولى الدور المركزي في الوساطة لإجراء مفاوضات لكن بصيغة تضمن إيجاد حل للقضايا الخلافية.

ولفت إلى أن قرار إثيوبيا ببدء الملء الثاني ينتهك اتفاقية المبادئ عام 2015، موضحا أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد فشلت في الوصول إلى اتفاق مع أديس أبابا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مشروع القرار التونسي بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 15 ساعة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لضم المهاجم السفاح

منذ أقل من ساعة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 12 ساعة

ابن شقيق الرئيس الراحل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الدوري الإنجليزي على رادار ريال مدريد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| 26 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ حوالي 5 ساعات

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

سلامة: إثيوبيا تسوف مبادئ القانون الدولي وتعصف بقدسية المعاهدات (فيديو)

3 رسائل عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة.. أحدهم عن الملء الثاني

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا تستفز مصر لضرب سد لنهضة.. والسبب (فيديو)

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

تحذيرات مصرية وأمريكية.. تحركات لمواجهة العناد الإثيوبي بشأن السد

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

05:45 ص

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل