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عاجل.. وزير الخارجية: مصر ستؤيد مشروع القرار التونسي حول السد الإثيوبي
الخميس 08/يوليو/2021 - 08:13 ص
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسي حول أزمة السد الإثيوبي خلال جلسة مجلس الأمن وتعتقد أنه متوازن.
وأضاف "شكري"، في حوار له مع أسوشيتدبرس، أن رئيس الاتحاد الأفريقي يمكن أن يتولى الدور المركزي في الوساطة لإجراء مفاوضات لكن بصيغة تضمن إيجاد حل للقضايا الخلافية.
ولفت إلى أن قرار إثيوبيا ببدء الملء الثاني ينتهك اتفاقية المبادئ عام 2015، موضحا أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد فشلت في الوصول إلى اتفاق مع أديس أبابا.
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