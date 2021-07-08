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مقتل 4 مرتزقة واعتقال آخرين بعد اغتيال رئيس هايتي

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:27 ص
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات
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ألقت السلطات في هايتي، اليوم الخميس، القبض على 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين، بعد حادثة اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، برصاص مجهولين.

 

وأكد مصادر أمنية، أنه تم إطلاق سراح ضباط الشرطة الثلاثة الذين كانوا محتجزين كرهائن.

 

وكان وزير الاتصالات في هايتي، فرانز إكسانتوس، أعلن اعتقال المجرمين المتشبه بهم في اغتيال الرئيس مويس.

 

وقد دعا القائم بأعمال رئيس الحكومة الهايتية، كلود جوزيف، المواطنين إلى الهدوء، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

 

وأفادت مصادر إعلامية، بمقتل الرئيس الهايتي، أمس الأربعاء، بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله.

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حكومة هايتي اغتيال رئيس هايتي

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