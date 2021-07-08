Advertisements

أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم 8-7-2021 بالبنوك

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:44 ص
اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements
استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 8-7-2021، لتسجل العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في المتوسط.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم 8-7-2021 بجميع البنوك:
وجرى تداول الدولار ببنوك الأهلي المصري ومصر بمتوسط سعري بلغ 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في حين سجلت ببنوك الاستثمار العربي والتجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري :
وعلى صعيد بقية العملات الرئيسية، فقد سجل الجنيه المصري متوسط سعري مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو عند 18.50 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الجنيه الاسترليني 21.57 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع.

واستقر الجنيه المصري أمام العملات العربية، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 49.15 جنيه للشراء 52.15 لل

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار في البنك الأهلى الدولار مقابل الجنيه الدولار الان الدولار اسعار صرف الدولار

أخبار تهمك

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

ابن شقيق الرئيس الراحل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ حوالي 6 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| 26 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لضم المهاجم السفاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الخميس ثالث أيام رمضان

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 26-4-2021

ارتفاع في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأحد

أخر تحديث.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 28-6-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 29-6-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 2-7-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:56 ص

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل