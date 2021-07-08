Advertisements

اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 8-7-2021

الخميس 08/يوليو/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
واصلت أسعار الذهب الارتفاع في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس، مدعومة بارتفاعها في الأسواق العالمية، بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، فيما تترقب الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة قد تمثل إشارات حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.

ليسجل الذهب عيار 21  نحو 786 جنيها للجرام، كما سجل عيار 18 نحو 673.75 جنيها، فيما بلغ عيار 24 نحو 898.25 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب 6288 جنيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الذهب اسعارالذهب في مصر

أخبار تهمك

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ ساعة و 28 دقيقة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لضم المهاجم السفاح

منذ أقل من ساعتين

ابن شقيق الرئيس الراحل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| 26 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ حوالي 6 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:56 ص

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل