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أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس 8-7-2021

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:14 ص
الدواجن والبيض في مصر اسعار
الدواجن والبيض في مصر اسعار
الفجر الاقتصادي
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قال السيد عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعات قوية خلال الشهرين الماضيين بلغت نسبتها أكثر من 30%، بينما استقرت اسعار الدواجن بمختلف انواعها.

,,,واستقرت بورصة الدواجن اليوم فى السوق المحلية، عند 27 جنيهًا فى المزرعة وفقا لـعبدالعزيز السيد، ، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

 

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدى 45 جنيهًا للكيلو، حسبما صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية لـ «المال».

 

 

أسعار البط اليوم

واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 3 و4 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

 

أسعار الرومى اليوم

وسجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

 

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وتابع " عبد العزيز"، " هناك بالفعل ارتفاعات في أسعار البيض بمختلف أنواعه في السوق المحلي خاص، هذا يرجع إلى خروج عدد كبير من كبار المنتجين خارج السوق بعد  الخسائر  الفادحة التي تكبدها خلال شهر رمضان الذي شهد تراجع حاد في سعر كرتونة البيض دون مستوى التكلفة بالإضافة الى ارتفاع أسعار الأعلاف."

 

وكان طبق البيض يباع في شهر رمضان بسعر 24 جنيه  في المتوسط للمستهلك، بينما كان تكلفة تقف على أصحاب المزارع بقيمة 33 جنيه.

 

 وارتفع  متوسط سعر البيضه في السوق المحلي بمختلف الأنواع  ويتراوح بين  1.50  جنيه إلى 1.75 جنيه،  وزاد سعر طبق البيض الأحمر إلى 43  جنيه بالنسبة للتجار ليصل إلى المستهلك بقيمة 47 جنيه،  والأبيض إلى 40 جنيه بالنسبة للتجار ليصل إلى 45  جنيه للمستهلكين، بعدما كان قد سجل في المتوسط 30 جنيه بداية مايو.

 

وتوقع" عبد العزيز" خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن تبدأ أسعار البيض في الانخفاض مع دخول موسم عيد الأضحى، الذي سيشهد عودة المنتجين مرة أخرى للسوق.

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