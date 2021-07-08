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وزير الري: رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، الإجتماع الدوري الذي تعقده اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، موضحًا أن الوزارة نجحت خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وأكد "عبد العاطي" أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة وتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى على ضرورة إستمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ.

كما شدد وزير الري على ضرورة الإستمرار في رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
وزير الري: رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي
وزير الري: رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي
وزير الري: رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي
وزير الري: رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي
وزير الري: رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي
وزير الري: رفع درجة الاستعداد لتلبية كافة الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي

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وزير الموارد المائية والري نهر النيل منابع النيل محمد عبد العاطي سقوط الأمطار بوابة الفجر المركز القومي لبحوث المياه اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل الفجر التحديات المائية إزالات أخبار وزارة الري أخبار مصر

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