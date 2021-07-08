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تعرف على تفاصيل طقس الإمارات اليوم
الخميس 08/يوليو/2021 - 09:18 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس الموافق 8-7-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، ومغبرا أحيانا نهارا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، يصبح رطب ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 –20 تصل إلى 35 كم/س.
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