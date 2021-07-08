عاجل.. الولايات المتحدة تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 5 مليار دولار

قال السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، إن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات في مصر لتصل إلى ١,٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٠، مؤكدًا تطلعه لزيادة تدفقات الاستثمارات الأمريكية بمصر لتصل إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى.

حاء تلك التصريحات على هامش لقاء السفير الأمريكي بالقاهرة بوزير المالية محمد معيط.

وأضاف" كوهين"، أن هناك شركة أمريكية تُخطط لضخ استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، موضحًا أنه يقوم شخصيًا بالتواصل المباشر مع العديد من تجمعات الشركات الأمريكية، لحثها على استكشاف فرص الواعدة للاستثمار فى مصر.

أكد الجانبان، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، وحرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات.

حضر اللقاء كل من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.