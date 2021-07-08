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برلماني يتقدم بطلب إحاطة بضرورة إنشاء مجمع مدارس تجريبية

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن ضرورة إنشاء مجمع مدارس تجريبية بقطعة أرض " أملاك دولة".

وقال" نظير" فى طلبه، إن إنشاء هذا المجمع يساهم فى القضاء على إرتفاع الكثافة الطلابية فى الفصول، وكذلك لإقامة منشآت خدمية أخرى لخدمة الأهالى، نظرا لانه لا يوجد بالمدينة قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة غير هذه القطعة، والتى تقع داخل الحيز العمرانى ومحاطة بالمباني السكنية من جميع الجهات، وتابعة للإرشاد الزراعى وغير مستغلة.

واستكمل "عضو مجلس النواب" أنه سبق وتقدم بإقتراح خلال الفصل التشريعى السابق وتمت الموافقة عليه ولم تتخذ أية إجراءات فعلية بشأن ما انتهت إليه اللجنة من توصيات، ونظرًا لكثرة الشكاوى الواردة من المواطنين لتكدس الطلاب في الفصول بمختلف المدارس الموجودة بالمركز، وحاجة أهالي الدائرة الماسة إلى بناء مدارس جديدة، أعاد التقدم بطلب إحاطة وطلب إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية تمهيدًا لمناقشته.

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