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بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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يقدم موقع الفجر، بثا مباشرا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإصلامي الخاص بالمرأة.

ووصل الرئيس السيسي لمقر افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الاسلامي الخاص بالمرأة وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن المؤتمر يشهد اطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض باحوالها في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الاسلامية.

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