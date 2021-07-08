عاجل.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.



ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الاسلامي الخاص بالمرأة وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن المؤتمر يشهد اطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض باحوالها في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الاسلامية.

