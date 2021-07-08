التعبئة العامة والإحصاء: زيادة مستويات التضخم خلال يونيو الماضي

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (113.2) نقطة لشهر يونيو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.3%) عن شهر مايو 2021.

وارجع الجهاز، أهم أسباب زيادة التضخم على اساس شهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.3%)، وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.7%).

وأوضح الجهاز أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (5.3%) لشهر يونيو 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.