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التعبئة العامة والإحصاء: زيادة مستويات التضخم خلال يونيو الماضي

الخميس 08/يوليو/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (113.2) نقطة لشهر يونيو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.3%) عن شهر مايو 2021.

وارجع الجهاز،  أهم أسباب  زيادة التضخم على اساس شهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.3%)، وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.7%).

 

وأوضح الجهاز أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل  (5.3%) لشهر يونيو 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

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