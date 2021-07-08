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وزير النقل يشهد بدء تسليم قطارات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ببريطانيا

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتنمية الدولية، چيمس كليفرلي، بحضور السيد طارق عادل سفير مصر في لندن، خلال زيارته المملكة المتحدة لافتتاح خط إنتاج قطارات خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وبدء تسليم القطارات من مصانع شركة ألستوم بمدينة ديربي البريطانية إلى مصر.

وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالمنحى الإيجابي الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدًا على تطلع الجانب المصري للبناء وتوظيف بما يحقق مصالح البلدين سواء في مسار العلاقات الثنائية، أو في إطار التنسيق إزاء التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

وأكد الوزير على أهمية توطيد أطر التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات محل الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية المستدامة بكافة صورها، وقطاع النقل لما له من تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، وتعزيز الربط ودعم التنمية في العديد من المناطق داخل مصر.

وأعرب وزير النقل عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال الحيوي، وتقديره للتعاون الثنائي القائم في مشروع المونوريل، بما يمثله من قيمة إضافية ملموسة ويخدم مصالح البلدين.

ومن جانبه، أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقديره لمختلف أطر التعاون مع مصر، والاهتمام الذي توليه الحكومة البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، متطلعا لتوطيد التعاون في مجال مشروعات البنية التحتية المستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة هي ثاني محطات الزيارة التي يقوم بها السيد وزير النقل لمصانع ومراكز التطوير والأبحاث الخاصة بشركة ألستوم، وأنه من المنتظر أن يفتتح الوزير غدًا خط إنتاج مشروع المونوريل، وتدشين عملية بدء تسليم قطارات المونوريل إلى مصر من مصنع الشركة بمدينة ديربي البريطانية.
وزير النقل يشهد بدء تسليم قطارات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ببريطانيا
وزير النقل يشهد بدء تسليم قطارات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ببريطانيا
وزير النقل يشهد بدء تسليم قطارات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ببريطانيا
وزير النقل يشهد بدء تسليم قطارات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ببريطانيا

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