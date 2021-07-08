امتحانات الثانوية العامة 2021.. تعرف على طرق الإجابة في "البابل شيت"

قبل أيام من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، كشفت زارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، عن طريقة اختيار الإجابة الصحيحة في البابل شيت.





وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يقوم الطالب بتظليل الإجابة الصحيحة "بقلم رصاص خفيف"، ثم يقوم بعد ذلك بتأكيد الإجابة النهائية "بقلم جاف أسود أو أزرق" قبل تسليم ورقة الإجابة مع كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.





ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصائح وتعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2021، قبل أيام قليلة من بدء الاختبارات المقرر لها، السبت المقبل 10 يوليو الجاري:





- يجب حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة للانتهاء من إجراءات التأمين.

- فى حالة الحضور متأخر يعتبر هذا من وقت الامتحان، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية.

- تقوم الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامته فنيا، وعدم العبث به، ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.

- ظلل إجابتك بالقلم الرصاص في البابل شيت.

- أكد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.

- في حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان.