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التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة مع بداية جلسة اليوم
الخميس 08/يوليو/2021 - 10:21 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%،فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3306 نقطة.
ال أيمن فودة رئيس لجنة سوق المال بالمجلس الأفريقي إنه من المتوقع أن يظل الأداء الإيجابي مرشحا للاستمرار مع تماسك القياديات و التجاري الدولي صاحب الوزن الأكبر في الرئيسي و الذي سيعطي الثقة لدى الأفراد بمزيد من تحمل المخاطرة بضخ سيولة بالأسهم ، مضيفاً أنه سوف يستمر مع تلك السيولة السبعينى فى الارتفاع مستهدفاً 2400 نقطة ثم قمته الأخيرة عند 2470 نقطة
وذكر أن المؤشر الثلاثيني يستهدف مستوى 10420 نقطة حجر الزاوية فى الانطلاق لمستويات بين 10800 - 11200 نقطة خلال الربع الحالي من العام
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