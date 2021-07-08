التباين يسيطر علي مؤشرات البورصة مع بداية جلسة اليوم

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%،

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3306 نقطة.