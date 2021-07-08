حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 8يوليو 2021.





أسعار الذهب اليوم الخميس 8-7-2021 في مصر بدون مصنعية





أسعار الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 7 يوليو 894 إلى 896 جنيه





أسعار الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 7 يوليو 819 إلى 821 جنيه





أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 7 يوليو 782 إلى 784 جنيه





أسعار الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7 يوليو 670 إلى 672 جنيه





أسعار الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 7 يوليو 521 إلى 523 جنيه





أسعار الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 7 يوليو 447 إلى 448 جنيه





أسعار الاونصة اليوم الأربعاء 7 يوليو 27,795 إلى 27,866 جنيه





أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7 يوليو 6,256 إلى 6,272 جنيه





أسعار الكيلو اليوم الأربعاء 7 يوليو 893,714 إلى 896,000 جنيه



