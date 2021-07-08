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إيرادات قناة السويس تقفز إلى 8 مليار جنيه في مايو الماضي

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:25 ص
قناة السويس عبور السفن
قناة السويس عبور السفن
الفجر الاقتصادي
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 أظهرت بيانات اقتصادية رسمية أن عائدات هيئة قناة السويس  ارتفعت فى شهر مايو الماضى إلى نحو 8.3 مليار جنيه، بزيادة بزيادة بلغت مليار و300 مليون جنيه عن شهر مايو والتى بلغت ايراددتها في  7 مليار جنيه .

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن عدد السفن العابرة بلغ نحو 1294 سفينة فى شهر مايو الماضى، مقابل 1063 سفينة فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 231 سفينة، بينما بلغت عدد ناقلات البترول العابرة نحو 418 سفينة فى مايو الماضى، مقابل 538 سفينة فى نفس الشهر عام 2020.

 وارتفعت حمولة السفن العابرة وبلغت نحو 106 مليون طن فى شهر مايو الماضى، مقابل 94.9 مليون طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 11.1 مليون طن.

 وسجلت عائدات هيئة قناة السويس فى شهر فبراير الماضى ارتفاعا طفيفا، ليصل إلى 7.4 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 200 مليون جنيه، مدفوعة بارتفاع أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس ليصل إلى 1152 سفينة في شهر فبراير الماضي، مقابل 1107 سفينة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 45 سفينة، وبلغ حجم حمولة السفن نحو 97.6 مليون طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 99.9 مليون طن في نفس الشهر عام 2020.  

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