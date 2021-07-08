لجنة القيد توافق على قيد تخفيض راسمال ايديتا بإعدام أسهم خزينة

أصدرت لجنة قيد الاوراق المالية قراراً بجلستها المنعقدة بتاريخ امس ، وهو الموافقة على قيد تخفيض راس المال المصدر لشركة ايديتا للصناعات الغذائية من145 مليون جنيه الى144.6 مليون جنيه بتخفيض قدره 460892.2 جنيه عن طريق اعدام اسهم الخزينة البالغ عددها 2304461 سهم طبقا للقوائم المالية في 31\12\2020









ليصبح راس المال المصدر بعد التخفيض 144.611 مليون جنيه موزع على عدد 723058439 سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” اسهم “.



