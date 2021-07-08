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لجنة القيد توافق على قيد تخفيض راسمال ايديتا بإعدام أسهم خزينة

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أصدرت لجنة قيد الاوراق المالية قراراً بجلستها المنعقدة بتاريخ امس ، وهو الموافقة على قيد تخفيض راس المال المصدر لشركة  ايديتا للصناعات الغذائية من145 مليون جنيه الى144.6  مليون جنيه بتخفيض قدره 460892.2 جنيه عن طريق اعدام اسهم الخزينة البالغ عددها 2304461 سهم طبقا للقوائم المالية في 31\12\2020


 
ليصبح راس المال المصدر بعد التخفيض 144.611 مليون جنيه موزع على عدد 723058439 سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ” اسهم “.

وأكدت اللجنو علي ضرورة أن تدرج اسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 08\07\2021

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