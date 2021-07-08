



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الخميس 8 يوليو 2021 في البنوك العاملة في مصر.





أسعار الدولار اليوم الخميس 8-7-2021 في مصر





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.



