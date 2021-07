الطالع الفلكى الخَمِيس 8/7/2021..الجَمِيلَة لَيْلَى!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الثّالثة و51 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ودخل الجَوْزَاء فى الرّابعة و11 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 1 أبيب قبطى ، 8 تَمُّوز رُومى ، 28 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -هاتِيلِى معاكى أربع تِجْوَاز فراخ ، ودكر بط ، ووزّة وجُوزين أرانب (حَيْكَفّو دول بس؟)-يابِت مَنَا حَعْمِلْ معاهم لحمة يابِت.(عايدة عبد العزيز من فيلم خرج ولم يعد-1984)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة ....

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة ، سيريس، نجم ألفا، سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاث على شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة ، تظهر فى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم ، بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة ، التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





أبيب أو إبِيتْ هيمِيتْ ، الشهرالثالث من الموسم الثالث الصيف/شمُو للتقويم الفرعونى ،الشهر الحادى عشر من التقويم الفرعونى القبطى، أبيب هو الثعبان أبيب/أموفيس أحد جنود عصابة سِتْ الإجراميّة والذى يقوم حُورس بتمزيقه بمخالبه كل ليلة أثناء إجتيازه البوابات الـ12 خلال الليل ، أبيب يرمز هذا الشهر للحرارة الشديدة ،أيضاً فإنّ هذا الشهر يُسمّى فى الثقافة الفرعونيّة بهابى الرّوح المسئولة عن النّيل وفيها تنتصر مياه النيل فى مُواجهتها مع حرارة الشمس و التحاريق ،لاينبغى الخلط بين أبيب المصرى وبين شهر أبيب العبرى والذى يعنى الرّبيع (تل أبيب تعنى تلّ الرّبيع) وهو الشهر السّابع فى التقويم العبرى القمرى، من الأمثلة المصريّة الشهيرة إن كلت ملوخيّة فى أبيب هات لبطنك طبيب ، أبيب طبّاخ العنب والزّبيب لنضج الفواكه فيه ،يُحمد فيه سماع آلات الطرب والزّواج بالنّساء ، تطيب الفواكه والرّمان وترتفع العفونات عن أرض مصر وتندفع مياه النيل.





*إختَرت لَكَ من قَنَاة يُوتُيوب

ألبوم أوكارينا عزف الفرنسيان جان فيليب وَ دييجو مودينا والذى حطّم إيردات ضخمة فى فرنسا بالعام 1991 ، هذا اللحن الرائع من تأليف المُوسيقار الذى بدأ صحفياً وانتهى مُوسيقاراً بول ديسنيفيل (برج الأسد) وقام أيضاً بإنتاج الألبوم مالياً ، سينيفيل لايعرف كتابة النّوتة المُوسيقيّة ولا قراءتها ولاعزفها لكنه يقوم بتسجيل الدّندنة التى يسمعها فى خياله على جهاز تسجيل ثم يجلب شخص مُتخصّص فى كتابة النّوتة ليقوم بتسجيلها ، مهووس بالخيول ويملك إسطبله الخاص وحصانه فاز بمسابقة دولية 2007 ،الألبوم كامل فى المقطع الثالث بإمكنك قضاء سهرة وحيداً معه دون ملل ، أما المقطع الأوّل فهو رقصة للأيرلنديّة الجميلة جيليان نوريس (بُرج الجدى)من مسرحيّة سيّد الرقص 1996.





3-Best Of Ocarina - The complete collection









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لزملائك وأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الثور: مشاكل الهضم لن تترك مُرتاحاً، الطعام الدّسم ، السّكريات والأملاح الزائدة كلها قد تسبب مشاكل،الإتزان مطلوب مهما كانت شهيتك مرتفعة.





برج الجوزاء: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج السّرطان: علاقة الودّ والصداقة التى تعيشها اليوم قد تنقلب لنزاع فى الغد، لا تندفع بكل ثقلك ولاتغرّد بأسرارك وأترك مساحة فراغ فاصلة.





برج الأسد: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب مجموعتك الخاصة من الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، وأنشطة صِلَة الرّحِمْ، ولو هاتفيّاً.





برج العذراء: إبتعد عن العناد فى التورط بعلاقة رومانسية مهينة أو غير مناسبة لمستواك، أو غير مَرْضىّ عنها من الأهل ،على الأقل لاتتورّط بوعود.





برج الميزان: لاتفوّت أى فرصة لتشارك فى عمل خيرى لخدمة الأيتام أو المُحتاجين، تجنّب منح الثقة العمياء حتى لأقرب المقربين واحتفظ بسرّك لنفسك.





برج العقرب: تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، فى منزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج الجدى: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس و طبائعهم ، الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت المرونة.





برج الدّلو: يومٌ مُناسب لأداء الواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ،زيارة المرضى من الأقرباء أوالأصدقاء والمُشاركة فى فاتورة علاج أحدهم إن أمكنك.





برج الحوت: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.