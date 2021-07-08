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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الخميس

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:30 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الخميس،  علي ارتفاع جماعي حيث صعد مؤشرها العام 0.11%، وارتفع السوق الأول 0.09%، وسجل المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي نمواً بنسبة 0.14% و0.16% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:32 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 31.7 مليون سهم جاءت 1771 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.10 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "أجيليتي" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.04 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 0.86%، تلاه سهم "أهلي متحد - البحرين" بقيمة 866.95 ألف دينار مُتراجعاً بنحو 0.43%.

وجاء سهم "الديرة" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 7.77%، فيما تصدر سهم "معادن" القائمة الحمراء مُتراجعاً بحوالي 5%.

قطاعياً، شهدت البورصة صباحاً صعود مؤشرات 7 قطاعات يتصدرها السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 0.93%، فيما تراجع 3 قطاعات أخرى بصدارة الاتصالات بنحو 0.34%، واستقر قطاعات المنافع والرعاية الصحية والتكنولوجيا.

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