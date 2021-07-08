Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-7-2021 في الأسواق

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-7-2021 في الأسواق

سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح بين 31.5 إلى 32 جنيهًا.

سعر كيلو الدواجن البلدي يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

سعر الفرخة البلدي إلى 60 جنيهًا.

سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 43 جنيهًا.

سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش 24 جنيهًا.

سعر أرانب فريش 85 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.

سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 36 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه إلى 81 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 69 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض بلدي 46.50 جنية

سعر كرتونة بيض أبيض 40.00 جنية

سعر كرتونة بيض أحمر 44.00 جنية

أخبار تهمك

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 17 ساعة

الأولى عالميا في حفظ القرآن الكريم تستهل فعاليات افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي

منذ 34 دقيقة

ابن شقيق الرئيس الراحل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لضم المهاجم السفاح

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

07:56 ص

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل