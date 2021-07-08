ريال مدريد يرصد سترلينج





يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في الحصول على خدمات رحيم سترلينج، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، إلى أن تلك الرغبة تأتي بعد أن علم سترلينج بأنه يأتي ضمن اللاعبين الذين يرغب مانشستر سيتي في اقحامهم في صفقة تبادلية مع توتنهام من أجل التعاقد مع هاري كين.





ويتبقى في عقد سترلينج مع مانشستر سيتي، موسمين مقبلين، حيث أنه سينتهي عقده في الـ30 يونيو 2023.

وهناك أنباء تم تداولها في الصحف الإنجليزية، تؤكد أن اللاعب غير سعيد مع مانشستر سيتي.





بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يرغب في استمرار سترلينج في صفوف الفريق، وهناك رغبة لدى النادي في تجديد عقده، لذلك اللاعب ليس في عجلة من أمره.





كما ذكرت الصحيفة البريطانية أنه بعد إنهاء إجازته بعد بطولة كأس أمم أوروبا لن يتخذ أي قرارات بشأن مستقبله.





وينتظر ريال مدريد موقف سترلينج في مانشستر سيتي، وفي حال تمت الصفقة ستكلف خزائن الملكي بمبلغ لن يقل عن 90 مليون يورو.



