بالصور.. مسيرة شبابية للشباب والرياضة بالقليوبية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

شهد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مسيرة شبابية بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.



شارك في المسيرة الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وانطلقت المسيرة من أمام ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بشارع فريد ندا مرورا بمبنى جامعة بنها وقصر ثقافة بنها وصولا لمبنى ديوان عام المحافظة.



شارك في المسيرة عدد من شباب الجوالة حاملين السواري والأعلام، كما شارك في المسيرة عدد من أعضاء برلمان طلائع القليوبية في أجواء تنظيمية تكسوها الأغاني الوطنية ومظاهر الاحتفال.



كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لقاء حواري مع شباب المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور محافظ القليوبية، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية افتتحها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالترحيب بالضيوف والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في بناء الشخصية المصرية والشباب المصري رياضيا وفنيا وثقافيا وسياسيا مؤكدا على أهمية التعبير عن ذكرى ثورة تاريخية عدلت مسار الحياة السياسية ووضعت الدولة المصرية على الطريق الصحيح.



وفي كلمته أكد محافظ القليوبية على أهمية الدور البارز والتاريخي لثورة ٣٠ يونيو وضرورة إدراك الجيل الجديد لأهمية تلك الحقائق التاريخية والأحداث التي ساهمت بشكل أساسي في بناء الجمهورية الجديدة.