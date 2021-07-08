Advertisements

26 يوليو .. نهاية الحق في توزيع أسهم " العز للسيراميك والبورسلين"

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
كشفت البورصة المصرية اليوم عن إعلان شركة العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره عن توزيع اسهم مجانية  بقيمة توزيع 0.044 سهم مجاني لكل سهم اصل 


وأوضحت البورصة المصرية أن  نهاية الحق فى التوزيع  سيكون بختام جلسة 26 من يوليو الجاري.

وكانت قد أعلنت البورصة المصرية، الحدود السعرية لتحركات سهم شركة العز للسيراميك و البورسلين – الجوهرة، اعتباراً من بداية أول جلسة تداول الثاني من يونيو على الورقة المالية بدون الحق في الكوبون وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.
وأوضحت البورصة ، أنه تقرر السماح بتحرك السعر هبوطاً بنسبة 16.79 % تقريباً ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطاً بنسبة 12.16 % تقريباً من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة التداول.
وحققت شركة العز للسيراميك و البورسلين- الجوهرة، 13.65 مليون جنيه خسائر خلال 2020، مقابل 52.47 مليون جنيه أرباحاً في 2019.
وأوضحت الشركة، أن الإيرادات تراجعت إلى 1.03 مليار جنيه في 2020، مقابل 1.23 مليار جنيه في 2019.

أخبار تهمك

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

ابن شقيق الرئيس الراحل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن تعاقده مع سيرجيو راموس في ثالث صفقاته

منذ ثلث ساعة

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

منذ أقل من ساعتين

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

07:56 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل