26 يوليو .. نهاية الحق في توزيع أسهم " العز للسيراميك والبورسلين"

كشفت البورصة المصرية اليوم عن إعلان شركة العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره عن توزيع اسهم مجانية بقيمة توزيع 0.044 سهم مجاني لكل سهم اصل









وأوضحت البورصة المصرية أن نهاية الحق فى التوزيع سيكون بختام جلسة 26 من يوليو الجاري.





وكانت قد أعلنت البورصة المصرية، الحدود السعرية لتحركات سهم شركة العز للسيراميك و البورسلين – الجوهرة، اعتباراً من بداية أول جلسة تداول الثاني من يونيو على الورقة المالية بدون الحق في الكوبون وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.

وأوضحت البورصة ، أنه تقرر السماح بتحرك السعر هبوطاً بنسبة 16.79 % تقريباً ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطاً بنسبة 12.16 % تقريباً من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة التداول.

وحققت شركة العز للسيراميك و البورسلين- الجوهرة، 13.65 مليون جنيه خسائر خلال 2020، مقابل 52.47 مليون جنيه أرباحاً في 2019.