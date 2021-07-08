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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 8-7-2021 في الأسواق

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 8 يوليو 2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 8-7-2021 في الأسواق

أسعار الخضروات اليوم الخميس 8-7-2021 في الأسواق

الطماطم تترواح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
البطاطس تترواح بين 2 إلى 4 جنيهات.
البصل يتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
الكوسة تترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.
الفاصولياء تتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.
الباذنجان البلدي يتراوح من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الخيار البلدي يتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
الملوخية تتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 8-7-2021 في الأسواق

البرتقال الصيفي يتراوح 2 إلى 4 جنيهات.
الليمون البلدي يتراوح من 6 إلى 16 جنيها.
العنب البناتي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
التفاح المصري يتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.
الكانتالوب يتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.

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