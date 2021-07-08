Advertisements

مؤشر سوق مسقط يربح 11.8 نقطة في مستهل التعاملات

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:39 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
Advertisements
استهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم الخميس ، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.29 %، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، عند مستوى 4121.73 نقطة، رابحاً 11.84 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء ، ودعم أداء المؤشر ارتفاع أسهم بالقطاعين الخدمات والمالي، في الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت مسقط.

وصعد مؤشر قطاع الخدمات 0.32 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع سهم عمان للاستثمارات بنسبة 3.15 بالمائة، وارتفع العنقاء للطاقة 2.04 بالمائة.

وارتفع كذلك مؤشر القطاع المالي 0.26 بالمائة؛ مدفوعًا بارتفاع بنك مسقط بنسبة 2.33 بالمائة، وارتفع تكافل عمان 2 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.04 بالمائة؛ مع تقدم صناعة الكابلات على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 10 بالمائة، وتراجع أعلاف ظفار 7.53 بالمائة.

وتجاهل قطاع الصناعة صدارة الحسن الهندسية للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 72.41 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية 9.59 مليون سهم، بتنفيذ 364 صفقة، بقيمة تداول 2.3 مليون ريال.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 18 ساعة

ابن شقيق الرئيس الراحل يكشف تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الأمن يدين بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على هدافي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) قبل المواجهة النهائية

منذ حوالي 9 ساعات

فرجاني ساسي يستفز جماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ موارد مائية: الملء السد للسد الإثيوبي لا يمكن منعه.. والوضع خطير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن تعاقده مع سيرجيو راموس في ثالث صفقاته

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

الصحافة الفرنسية تفتح النار على ناصر الخليفي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

08:03 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

الكشف عن الشرط الجزائي في عقد "زيزو" مع الزمالك

10:20 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل