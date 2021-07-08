مؤشر سوق مسقط يربح 11.8 نقطة في مستهل التعاملات

استهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم الخميس ، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.29 %، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، عند مستوى 4121.73 نقطة، رابحاً 11.84 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الأربعاء ، ودعم أداء المؤشر ارتفاع أسهم بالقطاعين الخدمات والمالي، في الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت مسقط.





وصعد مؤشر قطاع الخدمات 0.32 بالمائة؛ مدفوعاً بارتفاع سهم عمان للاستثمارات بنسبة 3.15 بالمائة، وارتفع العنقاء للطاقة 2.04 بالمائة.





وارتفع كذلك مؤشر القطاع المالي 0.26 بالمائة؛ مدفوعًا بارتفاع بنك مسقط بنسبة 2.33 بالمائة، وارتفع تكافل عمان 2 بالمائة.





وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.04 بالمائة؛ مع تقدم صناعة الكابلات على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 10 بالمائة، وتراجع أعلاف ظفار 7.53 بالمائة.





وتجاهل قطاع الصناعة صدارة الحسن الهندسية للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 72.41 بالمائة.



