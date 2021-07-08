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سكولاري يعود لتدريب غريميو لفترة رابعة

الخميس 08/يوليو/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
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قال غريميو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم إنه لويز فيليبي سكولاري سيعود لتدريب الفريق لفترة رابعة.

ووقع مدرب تشيلسي والبرتغال والبرازيل السابق عقداً حتى ديسمبر (كانون الأول) 2022 وستكون مهمته إنقاذ الفريق من الهبوط.

ويتذيل غريميو الترتيب بنقطتين فقط من ثماني مباريات.

وأضاف النادي في بيان: "سكولاري سيعود (إلى غريميو) بعد 6 مواسم ليقود عملية الإنقاذ".

وخلال فتراته الثلاث مع غريميو قاد سكولاري الفريق إلى لقب الدوري وكأس البرازيل بالإضافة إلى كأس كوبا ليبرتادوريس.

وتولى المدرب البالغ عمره 72 عاماً تدريب غريميو لأول مرة في 1987.

وكان سكولاري رحل عن كروزيرو في بداية العام الحالي.

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