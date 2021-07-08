"العثيمين" عن مشاركة السيسي في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن: فأل حسن ويبشر بنجاحه







وأشار " العثيمين "، خلال كلمته في فعاليات افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عقد المؤتمر نقطة تحول هامة حيث تواجه المرأة المسلمة بل المرأة على مستوى العالم أجمع عدد من التحديات.

وأضاف يوسف بن أحمد العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، "أملنا حقيقي أن نتعاون جميعا في تحقيق النهوض الحقيقي بالمرأة، منوها بأن عقد المؤتمر الوزاري الثامن رسالة واضحة للعالم كله أن الإسلام الحقيقي المعتدل يعلي من قيمة المرأة.



وجه يوسف بن أحمد العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي إنما هو فأل حسن ويبشر بنجاحه.