



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة اليوم الخميس 8-7-2021.





مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم الخميس 8-7-2021 والقنوات الناقلة





المغرب التطواني X الفتح الرباطي – 6 مساءً - Arryadia SD/HD





الدفاع الجديدي X الجيش الملكي – 8.15 مساءً - Arryadia SD/HD





إتحاد طنجة X نهضة بركان – 10.30 مساءً - Arryadia SD/HD



